الدفاع الأمريكية: سنواصل العمل مع حلفائنا بالناتو لدعم الشعب الأوكراني

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أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء أن واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع حلفائها في الناتو لدعم الشعب الأوكراني وللوقوف بقوة ضد العدوان الروسي الوحشي والمتعمد على أوكرانيا.



وقال أوستن خلال زيارته إلى لاتفيا، :"سنواصل العمل عن كثب معكم، ومع حلفائنا الآخرين في الناتو، وشركائنا في جميع أنحاء العالم لدعم الشعب الأوكراني، ودعم حلفائنا في الناتو والوقوف بقوة ضد العدوان الروسي الوحشي ضد أوكرانيا"، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.



وأضاف أن الجهود الدولية لتعزيز قدرات أوكرانيا مستمرة فى إحداث فرق حقيقي فى ساحة المعركة ، لافتا إلى أن هذا كان أمرا حاسما فى مساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها.



وتابع :"وكما أعلن الرئيس بايدن فى قمة الناتو فى مدريد، سنعزز انتشارنا بالتناوب في المنطقة ونكثف جهودنا بشأن التدريب مع حلفائنا في دول البلطيق لتعزيز وضعنا القتالي فى المنطقة".