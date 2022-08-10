الجريدة الرسمية تنشر لائحة استبدال واستثمار أعيان الوقف

كتب على عبد الرحمن

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 10 أغسطس، قرار هيئة الأوقاف المصرية رقم 1595 لسنة 2022، والخاص بالموافقة على نشر لائحة الاستبدال والتي تم إقرارها واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 370 في 17 أبريل 2022 بجريدة الوقائع المصرية.

ونص قرار الهيئة على العمل بلائحة الاستبدال في اليوم التالي من النشر في جريدة الوقائع المصرية، وإلغاء العمل بكافة لوائح الاستبدال الصادرة في ذلك.

وتضمنت لائحة الاستبدال، قيام هيئة الأوقاف ، بالاستبدال متى رأت في ذلك ما يحقق مصلحته وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقف الخيري والأوقاف المنتهية على مستحقيها أو أملاك الغير فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق الإبدال، فإذا تعذر الشراء يستثمر مال البدل في وجه من أوجه الاستثمار الجائزة شرعًا وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لشراء عين بديلة ويحدد مجلس الإدارة الطريقة المناسبة للاستبدال في ضوء الظروف الخاصة بالحلات التي تعرضها عليه لجنة الاستبدال.

ومن بين المواد الخاصة بلائحة الاستبدال، نصت المادة رقم 7 في الباب الثاني والخاص بالتبادل "المقايضة" على أن يتم التبادل بمقايضة عين موقوفة بعين أخرى طبقًا لما يقرره مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الاستبدال بعد تقييم الأعيان محل المقايضة بمعرفة الجهات المعتمدة من الدولة في هذا الشأن وهي" ممثل الشهر العقاري، خبراء الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أحد الخبراء من الهيئة العامة للمساحة"، فيما نصت المادة رقم 8 على : "تتبع في عملية التبادل أحكام المقايضة المنصوص عليها في القانون المدني، ونصت المادة رقم 9 من نفس الباب على :"تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التبادل "المقايضة" طبقًا لقرار مجلس الإدارة.

وفيما يلى لائحة الاستبدال استبدال واستثمار أعيان الوقف: