اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 04:54 م
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هيئة الأوقاف تحقق 134 مليون جنيه أرباحًا وإيرادات خلال شهر يوليو

الأحد، 31 يوليه 2022 04:29 م
هيئة الأوقاف تحقق 134 مليون جنيه أرباحًا وإيرادات خلال شهر يوليو وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، استمرار هيئة الأوقاف المصرية تحقيق إنجازاتها في العام المالي الجديد 2022 / 2023، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 / 7 / 2022م حتى 31 / 7 / 2022م مبلغًا وقدره (134.024.571) مليون جنيه.
 
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن هذه الأرباح التى حققتها هيئة الأوقاف تأتى بزيادة قدرها (33.972.046) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (34 %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي (2021 / 2022) ، وبزيادة قدرها (45.497.625) جنيه، بنسبة قدرها (51.4 %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي قبل الماضي (2020 / 2021).
 
 

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