هيئة الأوقاف تحقق 134 مليون جنيه أرباحًا وإيرادات خلال شهر يوليو

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، استمرار هيئة الأوقاف المصرية تحقيق إنجازاتها في العام المالي الجديد 2022 / 2023، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 / 7 / 2022م حتى 31 / 7 / 2022م مبلغًا وقدره (134.024.571) مليون جنيه.