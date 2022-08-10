التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى في سوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

لقى طفل في التاسعة من العمر مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى، بناحية قرية نجع الماسخ دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج، تم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان الواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بغرق طفل بترعة نجع حمادى دائرة المركز وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بغرق طفل بترعة نجع حمادي الغربية بناحية نجع الماسخ حيث تبين غرق الطفل محمد ف م م ع 9 سنوات ويقيم بذات الناحية.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والده المدعو فتحي م م ع 50 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة المواجهة للمنزل إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة والتي صرحت بدفن الجثة.