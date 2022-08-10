البترول: قرار ترشيد استهلاك الكهرباء يوفر الغاز الطبيعى لتصديره بالعملة الصعبة

رامى محيى الدين

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن هناك علاقة بين الغاز والكهرباء؛ حيث إن 60% من الغاز المصرى يستخدم فى محطات توليد الكهرباء.

وأضاف حمدى عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تهدف، حاليًا، لتوفير كميات من الغاز الطبيعي المستخدم فى محطات الكهرباء؛ بغرض تصديره للخارج بالعملة الصعبة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن مصر تنتج مازوت محليًا يمكن الاستعاضة به عن الغاز الطبيعي؛ بهدف الاستفادة من أسعار الغاز المرتفعة عالميًا، وتصدير الفائض عالميًا لتوفير مورد دولارى لمصر؛ وهى فرصة جيدة للاستفادة من مواردنا الطبيعية؛ ومنها الغاز الطبيعى.

وأوضح حمدي عبد العزيز، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد، اليوم، خلال اجتماعه مع المحافظين على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وإحلال المازوت بدلاً من الغاز في توليد الكهرباء؛ وبالتبعية توفير الغاز الطبيعي؛ حيث أن الحكومة تستهدف بهذه الخطوة استخدام كميات أقل من الغاز وتصدير الفائض للخارج.

ولفت متحدث وزارة البترول، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على استهداف توفير 15% من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بغرض تصديره للخارج، مشددًا على ضرورة وجود التزامًا شعبيًا، في هذا الصدد؛ لمساعدة الحكومة في هذا الاتجاه.

وأكد حمدي عبد العزيز، أنه تم توقيع اتفاقيات بترولية خاصة بمنطقة البحر الأحمر؛ بغرض البحث والتنقيب، مؤكدًا أن تكاليف البحث عالية جدًا؛ لذا يتم طرحها أمام الشركات العالمية لأنها قادرة على تحمل تكاليف عدم الوصول لنتيجة إيجابية بعد التنقيب؛ وهو الأمر الذي يكون مرهقًا أمام الشركات المحلية.