اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

الإمساك طويل الأمد أحد أعراض الإصابة بسرطان الكلى

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:00 م
الإمساك طويل الأمد أحد أعراض الإصابة بسرطان الكلى سرطان الكلى والإمساك
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الأطعمة المصنعة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام الغذائى فى العصر الحالى، ويُحرم الشخص من العناصر الغذائية المهمة والفوائد ما يؤدى إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض أو مشاكل فى الجهاز الهضمى منها الإمساك، حيث قد يكون الإمساك مؤشراً على سرطان الكلى، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الكلى.

 

ما هو سرطان الكلى؟

وفقا لتقرير موقع healthsite سرطان الكلى المعروف أيضًا باسم سرطان الخلايا الكلوية (RCC)، مرض يتميز بالنمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية حول الأعضاء على شكل حبة الفول ما يؤدى إلى تكوين ورم يمكن أن يعيق الوظائف الطبيعية للعضو.

تقع الكلى فى الجزء الخلفى من القفص الصدرى، وهى مسئولة عن الوظائف التالية:

  • خلق البول
  • تنقية الدم من الفضلات
  • تكوين خلايا الدم الحمراء
  • ضبط ضغط الدم

على الرغم من أن الجسم يمكن أن يعمل بشكل طبيعى مع كلية واحدة فقط، إلا أن الورم الذى ينمو داخلها أو حولها يمكن أن يعطل الوظائف الطبيعية.

 

وهناك أعراض تحذيرية لسرطان الكلى مثل..

  • الأمساك طويل الأمد
  • دم فى البول
  • آلام أسفل الظهر
  • فقر دم
  • حُمى
  • إعياء
  • فقدان الشهية غير المبرر
  • فقدان الوزن
  • نتوء فى البطن

سرطان الكلى والإمساك

أعراض سرطان الكلى

الإمساك يسبب سرطان الكلى

سرطان الكلى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة