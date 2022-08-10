الإمساك طويل الأمد أحد أعراض الإصابة بسرطان الكلى

كتبت إيناس البنا

الأطعمة المصنعة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام الغذائى فى العصر الحالى، ويُحرم الشخص من العناصر الغذائية المهمة والفوائد ما يؤدى إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض أو مشاكل فى الجهاز الهضمى منها الإمساك، حيث قد يكون الإمساك مؤشراً على سرطان الكلى، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الكلى.

ما هو سرطان الكلى؟

وفقا لتقرير موقع healthsite سرطان الكلى المعروف أيضًا باسم سرطان الخلايا الكلوية (RCC)، مرض يتميز بالنمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية حول الأعضاء على شكل حبة الفول ما يؤدى إلى تكوين ورم يمكن أن يعيق الوظائف الطبيعية للعضو.

تقع الكلى فى الجزء الخلفى من القفص الصدرى، وهى مسئولة عن الوظائف التالية:

خلق البول

تنقية الدم من الفضلات

تكوين خلايا الدم الحمراء

ضبط ضغط الدم

على الرغم من أن الجسم يمكن أن يعمل بشكل طبيعى مع كلية واحدة فقط، إلا أن الورم الذى ينمو داخلها أو حولها يمكن أن يعطل الوظائف الطبيعية.

وهناك أعراض تحذيرية لسرطان الكلى مثل..