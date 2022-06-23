كيف تساعد الخضراوات فى الوقاية من أمراض السرطان والكلى؟

كتبت ميرفت رشاد

أمراض القلب: أكدت دراسة مستقبلية نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول كميات أكبر من النظام الغذائي / أو تركيزات فيتامين C والكاروتينات وألفا توكوفيرول (أحد أشكال فيتامين E) كان مرتبطًا بانخفاض أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان وجميع أسباب الوفيات، عادة ما تكون هذه العناصر الغذائية والمركبات أكثر وفرة مع تناول الخضراوات الكافية. تعتبر الخضراوات أيضًا من المصادر الجيدة للبوتاسيوم ، والذي يرتبط بتحكم أفضل في ضغط الدم. السرطان: تدعو منظمات السرطان مثل الجمعية الأمريكية للسرطان (ACS) والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR) إلى زيادة استهلاك الخضراوات، بما في ذلك ثلثي كل وجبة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا، تمنح ACS الخضراوات لتقليل خطر الإصابة بالسرطان على الأرجح بفضل محتوى الفيتامينات والمعادن والألياف. داء السكري من النوع 2: تناول كميات أكبر من الخضار الورقية الخضراء ، والخضراوات الصفراء ، والخضراوات الصليبية ، أو أليافها كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، تتمثل رسالة التغذية الواعدة للأشخاص المصابين بداء السكري في تناول كمية ثابتة من الكربوهيدرات ، واستهلاك كميات كبيرة من الألياف ، وإدراج الفواكه والخضراوات بانتظام في النظام الغذائي ، وتجنب السكر المضاف الزائد. أوصت الإرشادات الغذائية الأمريكية 2020-2025 ، البالغين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري باستهلاك 2½ كوب من الخضار يوميًا كحد أدنى ، فلماذا يجب عليك الحرص على تناول المزيد من الخضار؟ تشير الأبحاث إلى أن الخضراوات المختلفة توفر حماية متقدمة ضد الأمراض المزمنة ، لذلك من الضروري أن تتناولها في نظامك الغذائي، هناك بعض الأمراض المزمنة الرئيسية التي يمكن الوقاية منها أو تأخيرها أو السيطرة عليها من خلال تناول الخضار الكافي ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".أكدت دراسة مستقبلية نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول كميات أكبر من النظام الغذائي / أو تركيزات فيتامين C والكاروتينات وألفا توكوفيرول (أحد أشكال فيتامين E) كان مرتبطًا بانخفاض أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان وجميع أسباب الوفيات، عادة ما تكون هذه العناصر الغذائية والمركبات أكثر وفرة مع تناول الخضراوات الكافية. تعتبر الخضراوات أيضًا من المصادر الجيدة للبوتاسيوم ، والذي يرتبط بتحكم أفضل في ضغط الدم.تدعو منظمات السرطان مثل الجمعية الأمريكية للسرطان (ACS) والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR) إلى زيادة استهلاك الخضراوات، بما في ذلك ثلثي كل وجبة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا، تمنح ACS الخضراوات لتقليل خطر الإصابة بالسرطان على الأرجح بفضل محتوى الفيتامينات والمعادن والألياف.تناول كميات أكبر من الخضار الورقية الخضراء ، والخضراوات الصفراء ، والخضراوات الصليبية ، أو أليافها كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، تتمثل رسالة التغذية الواعدة للأشخاص المصابين بداء السكري في تناول كمية ثابتة من الكربوهيدرات ، واستهلاك كميات كبيرة من الألياف ، وإدراج الفواكه والخضراوات بانتظام في النظام الغذائي ، وتجنب السكر المضاف الزائد.



فشل كلوي مزمن:

أكدت دراسة في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى في عام 2019 ، أن الأنظمة الغذائية التي تشجع على استهلاك الخضار بشكل كبير ، كان مرتبطًا بانخفاض معدل الإصابة بالكلى المزمنة مرض، تحث مؤسسة الكلى الوطنية على تناول كميات أكبر من الأطعمة النباتية مثل الخضار للمساعدة في منع وإبطاء تقدم مرض الكلى المزمن .