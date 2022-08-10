الأحزاب الكردية تعقد اجتماعا لبحث الوضع السياسى فى العراق

أ.ش.أ

عقدت الأحزاب الكردية، اجتماعا اليوم الأربعاء، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، لمناقشة الوضع السياسي وحسم مرشح رئيس الجمهورية.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن الاجتماع عقد بدعوة من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وحضره عدة أحزاب رئيسية في الاقليم، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، فضلا عن الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامي والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي، مشيرة إلى أن الاجتماع، تم بحضور ممثلة الأمين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت.

وأوضحت أنه تم مناقشة تقارير الأحزاب التي تم تحضيرها بعد آخر اجتماع، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السياسي ومسألة حسم مرشح رئيس الجمهورية.

ويشهد العراق منذ أسابيع مظاهرات كبيرة احتجاجا على الوضع السياسي في البلاد وسط مطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.