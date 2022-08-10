اليوم السابع
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إصلاح خط مياه بعد كسره وتسببه في غرق منزل بأسوان

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:42 ص
إصلاح خط مياه بعد كسره وتسببه في غرق منزل بأسوان إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه بقرية قسطل
أسوان – صلاح المسن

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نجحت فرق الصيانة بالتعاون مع الأهالي، إصلاح كسر مفاجئ لخط مياه شرب ٤ بوصة بقرية قسطل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، كان قد أسفر الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب عن غرق أحد المنازل، تم شفط ونزح المياه من المنزل، وإصلاح الكسر وفتح المحابس.
 
بتعليمات من صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، وبتواجد ميداني من محمد عبد العزيز، نائب رئيس المركز، ومحمد جلال نائب شؤون القرى، وأحمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقروي ابوسمبل ومشرف الشركه المنفذه للمشروع حتى تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة، والمتابعة حتى إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمواطنين.
 
وتم تسخير الإمكانيات الفنية من معدات وسيارات، وفريق فنى ومعدات حفر لإصلاح الكسر، لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، وبانتهاء أعمال الإصلاح للكسر تم إعادة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى للمواطنين عقب الانتهاء من الصيانة.
 
 

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