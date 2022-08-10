إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة مع تروسيكل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة جامبو مع تروسيكل بدون لوحات معدنية على الطريق الدائري أمام الجامعة الجديدة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد تصادم سيارة رقم ط. ص. و 1075مصر مع تروسيكل بدون لوحات معدنية على طريق الدائري بالإسماعيلية.

علي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية واسفر الحادث عن إصابة كلا من فاطمة كمال حسن 60 عام تقيم بالكيلو11 وأصيبت باشتباه كسر بالساعد الايسر وسحجات وكدمات بالجسم والطفل مؤمن شاكر عمر 12عام يقيم بالكيلو 11 وأصيب بأشتباه كسر بالقدم اليسرى وشاكر عمر أحمد 42عام يقيم بالكيلو 9 وأصيب بكدمات متفرقة بالجسم ونجله هاني شاكر عمر 18عام وأصيب بكدمات متفرقة بالجسم والسيد محمد السيد 15عام يقيم بحى السلام وأصيب بأشتباه بكسر في الساق اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.