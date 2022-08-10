إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا لتلقى العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا عن وقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

بالفحص تبين من خلال التحريات بإنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه محافظة قنا عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة فوزي فتحي صدقي ٤٠ سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه نزيف بالمخ، ومريان فيكتور زاهر ٣٦ سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويؤنا فوزى فتحي ١٠ سنوات بإشتباه ما بعد الإرتجاج ، وميرا فوزي فتحي ١٢ سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا وتم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.