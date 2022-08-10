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إزالة 13 حالة تعد بمساحة 2625 مترا مربعا بإسنا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:35 ص
إزالة 13 حالة تعد بمساحة 2625 مترا مربعا بإسنا حملات إزالة التعديات بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور  للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 13 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية أصفون، وذلك علي مساحة 2625 متر مربع عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار من الطوب الأبيض والأحمر، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 13 حالة على أراضي أملاك الدولة بمجلس قروى المدير بمنطقة الحميدات غرب بمساحة 1284 متر مربع والتعدى عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأحمر، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات إزالة تعديات ورفع نواتج تطهير المصارف، مما أسفر عن إزالة مبنى بدون ترخيص ورفع 70 طن مخلفات صلبة من تطهير مصرف العشي، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة للتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ويقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بتنفيذ أعمال إزالة التعدى على أرض زراعية على مساحة قيراط، وذلك بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، ومحمد سعدي مسؤول الإدارة الهندسية، وعبد الله يوسف مسؤول التنظيم، وسمير حلمي مدير حماية الأراضي الزراعية بالمركز، والمهندس أبو بكر حجاج الشاذلي مدير الإدارة الزراعية، وعبد الرسول محمود مدير الوحدة الزراعية بالقرية، ويوسف أحمد رئيس قرية الزينية بحري.

إزالة 13 حالة تعدى بمساحة 2625 متر مربع بإسنا
إزالة 13 حالة تعدى بمساحة 2625 متر مربع بإسنا

 

حملات ازالة التعديات بمدينة اسنا
حملات ازالة التعديات بمدينة اسنا

 

فعاليات إزالة 13 حالة تعدى بمساحة 2625 متر مربع بإسنا
فعاليات إزالة 13 حالة تعدى بمساحة 2625 متر مربع بإسنا

 


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