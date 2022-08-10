أخبار البورصة اليوم.. الذهب يواصل التراجع فى مصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية وكذلك وضع سوق الأسهم في مصر.
صعود قطاعات البورصة المصرية
تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.8%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.2%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.1%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، وصعدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء، والموارد الأساسية، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي.
فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.6%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%، فيما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.
كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة بعد تنفيذ صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص حكومية بـ4 شركات مدرجة، وربح رأس المال السوقي 1.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.540 مليار جنيه.
رفض طلب رجل الأعمال جمال الجارحي لإنتاج البيليت
أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال جمال الجارحي، رفض هيئة التنمية الصناعية، التظلم المقدم من الشركة للحصول على رخصة صهر بيليت، وذلك بعد رفض الهيئة الطلب المقدم للحصول على الرخصة، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء.
وكانت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المملوكة لرجل الأعمال جمال الجارحي، قد أعلنت في يناير الماضي، شراء كراسة الشروط الخاصة برخصة صهر البيليت بطاقة 1.1 مليون طن، وذلك لتقديم الطلب في الموعد المحدد من قبل هيئة التنمية الصناعية يوم 15 فبراير المقبل، وأنه جاري دراسة كافة التفاصيل الواردة بكراسة الشروط.
وأضافت الشركة، أنها رصدت 3.5 مليار جنيه لإقامة مصنع حديد، في حالة فوزها برخصة صهر لإنتاج البيليت، على أن تعلن عن كيفية تمويل المشروع في الدراسة المقدمة لهيئة التنمية الصناعية فور الانتهاء منها.
هبوط اسعار الذهبشهدت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية تراجع طفيف بحوالي 2 جنيه فقط، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1058 جنيها للجرام مقابل 1060 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية وتغيرات في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 1058جنيها.
عيار 18 يسجل 907 جنيها.
عيار 24 يسجل 1209 جنيها.
الجنيه الذهب 8466 جنيها.
2.4 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 9 آلاف و733 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات».
أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 391 مليونًا و523 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة حوالي مليار و624 مليونًا و440 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 439 مليونًا و589 ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و98 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و405 ملايين و851 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 8 ملايين و137 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال يوليو الماضي بلغت نحو 2 مليار و457 مليونًا و258 ألف جنيه.
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