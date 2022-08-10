أخبار البورصة اليوم.. الذهب يواصل التراجع فى مصر

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية وكذلك وضع سوق الأسهم في مصر.

صعود قطاعات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.8%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.2%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.1%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، وصعدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء، والموارد الأساسية، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.6%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%، فيما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.



رفض طلب رجل الأعمال جمال الجارحي لإنتاج البيليت أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال جمال الجارحي، رفض هيئة التنمية الصناعية، التظلم المقدم من الشركة للحصول على رخصة صهر بيليت، وذلك بعد رفض الهيئة الطلب المقدم للحصول على الرخصة، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء. وكانت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المملوكة لرجل الأعمال جمال الجارحي، قد أعلنت في يناير الماضي، شراء كراسة الشروط الخاصة برخصة صهر البيليت بطاقة 1.1 مليون طن، وذلك لتقديم الطلب في الموعد المحدد من قبل هيئة التنمية الصناعية يوم 15 فبراير المقبل، وأنه جاري دراسة كافة التفاصيل الواردة بكراسة الشروط. وأضافت الشركة، أنها رصدت 3.5 مليار جنيه لإقامة مصنع حديد، في حالة فوزها برخصة صهر لإنتاج البيليت، على أن تعلن عن كيفية تمويل المشروع في الدراسة المقدمة لهيئة التنمية الصناعية فور الانتهاء منها. هبوط اسعار الذهب شهدت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية تراجع طفيف بحوالي 2 جنيه فقط، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1058 جنيها للجرام مقابل 1060 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية وتغيرات في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة. كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة بعد تنفيذ صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص حكومية بـ4 شركات مدرجة، وربح رأس المال السوقي 1.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.540 مليار جنيه.شهدت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية تراجع طفيف بحوالي 2 جنيه فقط، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1058 جنيها للجرام مقابل 1060 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية وتغيرات في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1058جنيها.

عيار 18 يسجل 907 جنيها.

عيار 24 يسجل 1209 جنيها.

الجنيه الذهب 8466 جنيها.



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