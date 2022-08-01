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9 معلومات حول تحويل مصنع مغلق بالفيوم إلى مجمع ملابس جاهزة.. تعرف عليها

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:00 ص
9 معلومات حول تحويل مصنع مغلق بالفيوم إلى مجمع ملابس جاهزة.. تعرف عليها ملابس - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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كيف تحول مصنع مغلق بمحافظة الفيوم إلى مجمع لصناعة الملابس الجاهزة بالتنسيق بين وزارتى قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعى؟.. تعرف على التفاصيل فى 9 نقاط.

1- تم توقيع برتوكول بين وزارتى قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعى بشأن استغلال هذا المصنع وتأهيله.

2 – يخصص لإنشاء مجمع للملابس الجاهزة بما يوفر فرص تشغيل لنحو 3676 عاملا أغلبهم من الإناث.

3 – البروتوكول ضمن برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

 4 - القابضة للغزل والنسيج ستتولى تجهيز المصنع إنشائيا وتسليمه فى مطلع ديسمبر 2022، وذلك بمساحة 21 ألف متر.

5- يسع 14 ورشة إنتاج تصلح لصناعة الملابس الجاهزة، لخلق فرص عمل وتحقيق أفضل استفادة من أحد الأصول غير المستغلة.

6 - تم تأجير هذه الورش لمؤسسة النداء التى تتولى إدارة وتنفيذ المشروع، حيث تم تعريف مؤسسة النداء بعدد من مصنعى ومصدرى الملابس الجاهزة من القطاع الخاص للتعاقد على تشغيل الورش / المشروعات الصغيرة، وشراء انتاجهم للوفاء باحتياجات السوق المحلى أو لأغراض التصدير.

7 – المشروع يوفر نحو 3676 فرصة تشغيل، حيث تعد صناعة الملابس الجاهزة من أكثر الصناعات خلقاً لفرص العمل.

8 - المشروع يتم تمويله من برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعى بقيمة 58 مليون جنيه تشمل التجهيزات والمعدات والمواد الخام والتدريبات اللازمة ومصروفات التشغيل لجميع المستهدفين من التشغيل.

9- سيتم تدريب وتشغيل إجمالى 3676 فردا من أبناء محافظة الفيوم ليصبحوا مصنعين ومنتجين للملابس وأيضاً حاملى أسهم فى كيان إنتاجي.


ملابس جاهزة

الفيوم

قطاع الاعمال العام

التضامن الاجتماعى



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