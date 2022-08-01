12 شركة مصرية تشارك بمعرض بروباك غرب أفريقيا في نيجيريا

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، انطلاق فعاليات معرض بروباك غرب أفريقيا خلال الفتره من 22 إلي 24 نوفمبر 2022 بلاجوس- نيجيريا بالتعاون مع أكسبو كونسلتنت العالمية وبالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار خطة النهوض بالصادرات المصرية لدول أفريقيا.

وأشار المجلس في بيان له اليوم، إلي أن معرض بروباك غرب أفريقيا من أهم المعارض الدولية بغرب أفريقيا في قطاع التعبئة والتغليف والبلاستيك، ويعتبر فرصة أمام 12 شركة مصرية تشارك بالمعرض للتعرف على احتياجات الأسواق الأفريقية والاتفاق على عقود التصدير الخارجية وكذلك الوقوف على احتياجات الأسواق.

وأوضح المجلس، أنه سيتم الاشتراك في معرض بروباك غرب أفريقيا بجناح مميز لمصر، في ظل خطة المجلس التصديري لتحقيق أفضل استفادة للشركات المصرية المشاركة في المعرض.

وأعلن المجلس التصديري ارتفاع الصادرات لأول 5 أشهر من 2022 لتسجل 512 مليون دولار مقابل 344 مليون دولار إلى محققة نمو بنسبة 49%، وحقق قطاع التغليف ارتفاع بنسبة 38% خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2022 لترتفع الصادرات من 191.2 مليون دولار إلى 264.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وبلغت صادرات التغليف المرن نمو بنسبة 38% لترتفع الصادرات من 136.8 مليون دولار أول 5 أشهر من 2021 إلى 187.2 مليون دولار كما ارتفعت صادرات الكرتون المضلع بنسبة 36% لتصعد من 211 مليون دولار إلى 286 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الكرتون لتصعد من 4 ملايين دولار إلى 13 مليون دولار.