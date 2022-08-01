11 كلية فى جامعة العريش تنتظر خريجى الثانوية العامة هذا العام.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

استعدت جامعة العريش بشمال سيناء لاستقبال الطلبة الجدد خريجى الثانوية العامة هذا العام عبر مكتب التنسيق .

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، هدفنا خريج يفي بمتطلبات سوق العمل وفق المعايير ببرامج مميزة بمواصفات عالمية.

وأضاف: هدفنا المنافسة العالمية والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الجامعات العالمية والعربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن جامعة العريش تساهم في الانتقال نحو العالمية وخلق كيان أكاديمي متكامل بالشراكة مع الجامعات المرموقة عالميًا.

وأوضح أن كليات ومعاهد جامعة العريش هى كلية التربية، وكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية الرياضية بنين – بنات، وكلية العلوم، وكلية الآداب، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية التجارة، وكلية الاستزراع المائي والمصائد البحرية، وكلية الطب البيطرى، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الطب، ومعهد الدراسات البيئية (دراسات عليا).

وسبق وأعلنت جامعة العريش بشمال سيناء بدء التقديم وسحب الملفات لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2022/ 2023 دون الارتباط بظهور نتيجة الثانوية العامة.

وبدء التسجيل لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2022 / 2023، وجارى الآن التسجيل وسحب الملفات حتى يوم 6 أغسطس 2022، والتقديم غير مرتبط بظهور نتيجة الثانوية العامة، ولن يفتح التقديم مرة أخرى.