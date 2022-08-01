107 ملايين و924 ألف جنيه إجمالى إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال يوليو

كتب: أحمد يعقوب

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر يونيو الماضى 62 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 6 آلاف و138 طردا بوزن إجمالى 1275 طنا و702 كيلوجرام طرد.

وتم الإفراج خلال شهر يوليو 2022 عن 128 شـهادة سحب جزئية بعدد 7 ألاف و527 طرد بوزن إجمالى 1567 طنا و605 كيلو جرامات.

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو الماضى 13 مليون و385 ألف جنيه وإجمالى الغرامات 81 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالى ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نفس الفترة حوالى 91 مليونا و646 ألف جنيه ألف جنيه.

وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال يوليو 2022 نحو 534 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالى رسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 2 مليون و255 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة بلغ إجمالى قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى مليون و705 آلاف جنيه.

وبذلك يكون إجمالى الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو الماضى 107 ملايين و924 ألف جنيه.