وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والدبلومات الفنية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 11091 طالب بالإعدادية العامة الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الدينية، في 106 لجنة و545 طالب بالإعدادية المهنية في مادتي اللغة الأجنبية والتكنولوجيا، في 8 لجان، بإجمالي 11636 طالب وطالبة موزعة على 114 لجنة امتحانية، فيما يؤدي 9189 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية في 19 لجنة امتحانية مواد تخصصية تبعاً لنوعياتهم وتخصصاتهم، بالإضافة إلى الامتحانات العملية والمعملية طبقاً لتخصصاتهم.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وقد سار الامتحان في جميع اللجان بصورة طيبة، ودون وجود أي شكاوى من الامتحانات.