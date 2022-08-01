وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة احتراق وتفحم توك توك بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب صاحب مركبة بخارية "توك توك"، وذلك بسبب اشتعال النيران في التوك توك أثناء سيرة على الطريق العام "المنصورة_المنزلة".

وشهد الطريق العام أمام قرية الدراكسة، بمركز منية النصر، تجمع الأهالي حول "توك توك" بعد اشتعالة ومحاولة الأهالي المساعدة في السيطرة على الحريق.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول بلاغ من أهالي قرية الدراكسة باشتعال حريق "توك توك" أثناء سيرة علي الطريق العام أمام القرية.

تحركت قوة من مركز شرطة منية النصر وقوات الحماية المدنيه وبالتحري تبين تفحم مركبة بخارية "توك توك" ووفاة فاروق سمير محمد الألفي 36 عام، مقيم قرية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر، وإصابة السائق هاني السيد السيد أحمد 39 عام، مقيم قرية ميت عاصم بدائرة المركز، وحالتة العامة مستقرة.

تم نقلهما إلي مسشتفي منية النصر المركزي وتحرير محضر بالواقعه وتحويلة للنيابه العامة لمباشرة التحقيقات.