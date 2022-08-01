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وظائف المترو الجديدة.. تأمين طبى واجتماعى والسن من 21 حتى 40 عاما

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:00 ص
وظائف المترو الجديدة.. تأمين طبى واجتماعى والسن من 21 حتى 40 عاما مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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يبحث الكثير عن وظائف، وكانت فى مقدمة البحث وظائف المترو الجديدة، حيث طلبت شركة أمن مترو الخط الثالث شباب للتعيين براتب 3 ألاف جنيه.
 
وفى النقاط التالية الشروط والأوراق المطلوبة. 
 
السن من 21 سنة حتى 40 عاما. 
 
تأمين طبى واجتماعى تتحمله الشركة. 
 
مدة ساعات العمل 10 ساعات. 
 
العمل 6 أيام ويوم واحد أجازة. 
 
تسليم يونيفورم مجانا قبل استلام العمل. 
 
الحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون أى رسوم.
 
الأوراق المطلوبة:
 
"شهادة الميلاد - صورة الرقم القومي - صورة شهادة المرهل - شهادة الخدمة العسكرية". 
 
يتم التعيين فى محطات "عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".
 
 
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