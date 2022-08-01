وظائف المترو الجديدة.. تأمين طبى واجتماعى والسن من 21 حتى 40 عاما

كتب سيد الخلفاوى

يبحث الكثير عن وظائف، وكانت فى مقدمة البحث وظائف المترو الجديدة، حيث طلبت شركة أمن مترو الخط الثالث شباب للتعيين براتب 3 ألاف جنيه.

وفى النقاط التالية الشروط والأوراق المطلوبة.

السن من 21 سنة حتى 40 عاما.

تأمين طبى واجتماعى تتحمله الشركة.

مدة ساعات العمل 10 ساعات.

العمل 6 أيام ويوم واحد أجازة.

تسليم يونيفورم مجانا قبل استلام العمل.

الحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون أى رسوم.

الأوراق المطلوبة:

"شهادة الميلاد - صورة الرقم القومي - صورة شهادة المرهل - شهادة الخدمة العسكرية".

يتم التعيين فى محطات "عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".