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فرص عمل بالخط الثالث للمترو براتب 3 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

الأحد، 31 يوليه 2022 10:04 ص
فرص عمل بالخط الثالث للمترو براتب 3 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل اعلان وظائف بالمترو
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة أمن الخط الثالث لمترو الأنفاق والخط الأخضر- عن حاجتها لأفراد أمن بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق للشباب فقط، من سن 21 سنة حتى 40 عاما، براتب شهرى 3 آلاف جنيه.
 
وتتميز الوظيفة بوجود تأمين طبي واجتماعى تتحمله الشركة، ومدة ساعات العمل 10 ساعات، 6 أيام ويوم واحد إجازة، ويتم تسليم يونوفورم مجانا، الحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون رسوم.
 
الأوراق المطلوبة "شهادة الميلاد - صورة الرقم القومي - صورة شهادة المؤهل - شهادة الخدمة العسكرية".
 
المحطات المطلوب بها وظائف الأمن "- عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات". 
 
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