وزير التعليم يعلق على ادعاءات تغيير نتيجة الثانوية العامة بمقابل مادى

كتب ـ محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، إن الزمن يكرر نفسه، هذا البوست تم كتابته في مثل هذا اليوم من العام الماضي وقررت إعادة نشره كما هو لانه ينطبق بحذافيره على هذا العام للتأمل والتمعن.

وتضمن البوست الذى نشره الوزير عبر صفحته الشخصية، أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتم الادعاء ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا فى هذا نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات والادعاء اليومى بتسريب الامتحانات ثم النغمة الجديدة التى تعتمد على تغيير النتيجة مقابل أموال.

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.