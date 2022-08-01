وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة المنيا

المنيا - هبة السيد

يفتتح اليوم الاثنين الدكتور عمرو طلعت ومحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة المنيا، كما يشهد الجانبين توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بمجال التحول الرقمي.

كذلك يفتتح الوزير مكتب بريد شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، وتفقد مركز تدريب المعهد التعليمي العصري، وافتتاح مكتب بريد معصرة ملوي ومشروعات الاتصالات بقري المعصرة.

قامت وزارة الاتصالات باتباع خطة لتطوير مكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين حيث تم تطوير 3370 مكتب من إجمالى 4000 مكتب، مع استحداث منافذ جديدة لتقديم خدمات جديدة فى البريد المصرى مثل خدمات مصر الرقمية وخدمة وصلها وتطبيق "ياللا" للوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع المصرى مع نشر 140 سيارة بريد متنقلة، كذلك تجديد عدد من مكاتب البريد التراثية مثل مكتب بريد أسوان ورفع كفاءة مبنى البريد التاريخى بالعتبة وتطوير متحف البريد المصرى.