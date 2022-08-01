وزير الاتصالات ومحافظ المنيا يفتتحان مكتب بريد الشباب والمستقبل بالمنيا الجديدة

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مكتب بريد الشباب والمستقبل بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد للمحافظة المهندس خالد نايف رئيس مدينة المنيا الجديدة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات ومحافظة المنيا.

تفقد وزير الاتصالات ومحافظ المنيا مكتب بريد «الشباب والمستقبل»، المقام على مساحة 1035 متراً مربعاً، ويخدم نحو 40 ألف نسمة، حيث تابعا سير العمل بالمكتب، الذي يقدم كافة الخدمات البريدية التقليدية والمستحدثة المتكاملة، واستمعا إلى آراء المواطنين المتواجدين بشأن الخدمات التي يقدمها مكتب البريد، والتي تشمل خدمات الأحوال المدنية وسداد الفواتير، والخدمات المالية والبريدية، كدفتر توفير البريد والحسابات الجارية الذهبية والفضية، وتحويل الأموال وصرف المعاشات و الطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة، واستخراج براءات الذمة لنيابات المرور، وكذلك خدمات الشهر العقاري.

وأكد وزير الاتصالات أنّ التجهيزات التي تمت بمكتب بريد الشباب والمستقبل، تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الاتصالات، وتقوم بتنفيذها الهيئة القومية للبريد، لتطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أنّ مراكز الخدمات البريدية المتكاملة هي واجهة المواطن، للحصول على كافة الخدمات الحكومية في سهولة ويسر، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.

من جانبه، أكد المحافظ، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، ومنها خلق مجتمع رقمي وبناء "مصر الرقمية"، بما يجعلها على مسار الدول الكبرى، كما تساعد المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة دون عناء، مما تصبح الدولة قادرة على تقديم العديد من الخدمات المميكنه وتطبيق النظم الإلكترونية في مختلف المجالات، وبما يخفف العبء على المواطن للحصول على الخدمة دون الحاجة إلى التنقل بيم القرى والمراكز.

وأشاد محافظ المنيا الجهود الفعالة التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دعم وتجهيز المكاتب البريدية والعمل على تطويرها، ودعمها بالأدوات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تدريب ورفع قدرات العاملين بتلك المكاتب، مما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد الوزير والمحافظ معهد التدريب التابع للشركة المصرية للاتصالات بالسنترال الرئيس بالحي الأول بمدينة المنيا الجديدة كما تابعا العرض التقديمي حول أهمية التدريب كأحد القطاعات الرئيسية بالوزارة للاستثمار في العنصر البشري.



وزير الاتصالات ومحافظ المنيا يفتتحان مكتب بريد الشباب (1)



وزير الاتصالات ومحافظ المنيا يفتتحان مكتب بريد الشباب (2)



وزير الاتصالات ومحافظ المنيا يفتتحان مكتب بريد الشباب (3)



وزير الاتصالات ومحافظ المنيا يفتتحان مكتب بريد الشباب (4)