وزير الاتصالات ومحافظ المنيا يتفقدان مركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مركز إبداع مصر الرقمية، بجامعة المنيا، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا؛ ويستهدف مركز إبداع مصر الرقمية، رعاية الإبداع وتشجيع وتحفيز العمل الابتكاري، ودعم رواد الأعمال وتوفير التدريب التقني لتأهيل الشباب لمُتطلبات سوق العمل المحلى والدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

جاء ذلك بحضور، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، المنيا، اللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات ومحافظة المنيا.

أشاد وزير الاتصالات، بالجهد المبذول من المركز في مجال بناء قدرات الطلاب وشباب المحافظة، في تنمية مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يتلاءم مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يودي إلى زيادة جاهزية الشباب للاندماج في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذاً لخطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في كافة المحافظات بهدف تمكين الإبداع وريادة الأعمال.

أكد "طلعت" أن المركز يساهم بشكل كبير في بناء قدرات الانسان، وذلك سواء على المستوى المحلي او الإقليمي والدولي، مضيفاً أن الهدف من انتشار مراكز الإبداع على مستوي المحافظات، هو بناء القدر المعرفي والعمل على بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيراً إلى أن الزيارة لمحافظة المنيا تعكس مدى النهضة التي تشهدها محافظة المنيا و جهود الدولة المبذولة للمزيد من المشروعات التي تقدمها الدولة لمواطنيها.

وأشار وزير الاتصالات، ان الهدف من إقامة مركز الإبداع داخل الجامعة، لتعظيم الاستفادة من مشاركة أساتذة الجامعة في تنشيط الفعاليات داخل المركز وزيادة حجم المعرفة والتدريب العملي للشباب، ليصبحوا قادرين على المنافسة في مجال سوق العمل.

قال محافظ المنيا، أنه منذ عام 2014 وحتى العام الحالي، وعلى مدار 9 سنوات من الإنجازات، تشهد محافظة المنيا المزيد من الإنجازات بصفة العموم، وطفرة خاصة في مجال التحول الرقمي، مؤكدا على أن شباب محافظة المنيا قادرين عن تلقي المزيد من التدريبات والمشاركة الفعالة لسوق العمل، مشيراً الي ان المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية الكبيرة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة.

وأشار نائب المحافظ،، أنه يتم تقديم دورات تدريبية للشباب متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك توفير برامج لرعاية الإبداع وتحفيز الفكر الخلاق، وكذلك برامج للمساعدة على الدفع باستخدام وتبنى التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة، بما يساعد على تأهيل الخريجين لسوق العمل وشركاتهم الخاصة، من أجل محو الأمية الرقمية بمحافظة المنيا.



وزير الاتصالات يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا (3)



وزير الاتصالات يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا (4)



وزير الاتصالات يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا (5)



وزير الاتصالات يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا (6)



وزير الاتصالات يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا (1)