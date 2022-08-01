وزير الاتصالات: نشر مراكز الإبداع بالمحافظات باستثمارات 4.2 مليار جنيه

المنيا - هبة السيد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، بمجموعة من الشباب من الملتحقين وخريجى البرامج التدريبية بمركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بالمنيا.

ودار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وعدد من الشباب من أبناء المحافظة الذين حصلوا على برامج الوزارة التدريبية فى مركز إبداع مصر الرقمية؛ كما استمع الدكتور عمرو طلعت إلى تجارب عدد من الشباب من خريجى البرامج التدريبية المقدمة من خلال مركز ابداع مصر الرقمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت فى كلمته أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة باستثمارات 4.2 مليار جنيه؛ داعيا الشباب الى متابعة باقى المبادرات التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال مسيرة التعلم والتطور لمواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية.

وخلال اللقاء أشار المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا الى انه تم تدريب اكثر من 2600 شاب في البرامج المقدمة من الهيئة داخل مركز ابداع مصر الرقمية بالمنيا . كما تم احتضان 70 شركة ناشئة في كافة المراحل ومنها من نجح فى الحصول على استثمارات.

وأوضحت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات أنه تم تدريب أكثر من 2000 شاب في برامج المعهد بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا كما حقق الشباب الملتحقين ببرامج تنمية مهارات العمل الحر عوائد عبر منصات العمل الحر بنحو 26 ألف دولار وذلك قبل التخرج من المنحة.

كما استعرضت الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات جهود المعهد داخل مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا حيث تم تدريب قرابة 1500 شاب.

وقام الدكتور عمرو طلعت واللواء أسامة القاضى بتسليم الشهادات لنماذج من خريجى البرامج التدريبية المقدمة من مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات بهدف رعاية الإبداع وتشجيع وتحفيز العمل الابتكارى، ودعم رواد الأعمال وتوفير التدريب التقنى لتأهيل الشباب لمُتطلبات سوق العمل المحلى والدولى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال؛ حيث تضم المراكز المعامل التكنولوجية المتخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، والحاضنات التكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 8 مراكز إبداع مصر الرقمية، وجارى العمل على إنشاء 19 مركزا آخرين.

هذا ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة المنيا تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمبادرة حياة كريمة فى قرى المحافظة، حيث من المقرر أن يقوم السيد الوزير بافتتاح مكتبين للبريد بالمحافظة، وكذلك تفقد مشروع مد كابلات الألياف الضوئية بقرية معصرة ملوى ضمن مبادرة حياة كريمة، وتفقد سير العملية التدريبية فى مركز تدريب الشركة المصرية للاتصالات بالمنيا الجديدة، وكذلك تفقد أعمال التدريب فى برامج بناء القدرات الرقمية ومحو الأمية الرقمية لمواطنى قرى حياة كريمة. كما من المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى لأهالى قرية معصرة بمركز ملوى.