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واشنطن: سنزود أوكرانيا بذخائر للمدفعية الغربية وأنظمة صاروخية متنوعة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:48 م
واشنطن: سنزود أوكرانيا بذخائر للمدفعية الغربية وأنظمة صاروخية متنوعة اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود أوكرانيا بذخائر للمدفعية الغربية، وأنظمة صاروخية متنوعة، في إطار حزمة "مساعدات عسكرية" جديدة وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، أنه سيتم إمداد أوكرانيا بذخائر إضافية لراجمات الصواريخ المتطورة هيمارس، بالإضافة إلى قذائف لأنظمة المدفعية عيار 155 ملم التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا.

وأوضح منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض أن الدفعة ستشمل 75000 قذيفة لمدافع هاوتزر من 155 ملم M777.

 


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