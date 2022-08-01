هل يمكن أن تعزز ألعاب الفيديو ذكاء الطفل؟

كتب - حسام الشقويرى

غالبًا ما يعتقد الناس أن ألعاب الفيديو تؤخر عقل الطفل ، لكن دراسة جديدة تقول إن العكس قد يكون صحيحًا، وأفاد باحثون أن الأطفال في الواقع قد يحصلون على دفعة قوية من اللعب لساعة بعد ساعة من ألعاب الفيديو، وشهد الأطفال الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات والذين أمضوا وقتًا أطول في ممارسة ألعاب الفيديو زيادة كبيرة في درجات ذكائهم عند إعادة اختبارهم بعد عامين - وبلغت 2.5 نقطة ذكاء إضافية أعلى من المتوسط، حسبما نشر موقع webmd

وخلص الباحثون في ورقتهم التي نشرت مؤخرًا في دورية " ساينتفك ريبورتس " إلى أن "الأطفال الذين لعبوا المزيد من ألعاب الفيديو هم الذين حققوا أكبر مكاسب في الذكاء بعد عامين" . "هذا دليل على تأثير سببي مفيد لألعاب الفيديو على الإدراك " ووجد الباحثون أن الأشكال الأخرى من وقت الشاشة - مشاهدة مقاطع الفيديو أو الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي - لم يكن لها تأثير إيجابي أو سلبي على ذكاء الطفل.

"لم نفحص تأثيرات سلوك الشاشة على النشاط البدني أو النوم أو الرفاهية أو الأداء المدرسي ، لذلك لا يمكننا قول أي شيء عن ذلك" ، هذا ما قاله الباحث الكبير توركل كلينجبيرج ، أستاذ علم الأعصاب الإدراكي في معهد كارولينسكا في ستوكهولم ، قالت في بيان صحفي للمعهد.

وقال كلينجبيرج: "لكن نتائجنا تدعم الادعاء بأن الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشة لا يضعف عمومًا القدرات الإدراكية للأطفال ، وأن ممارسة ألعاب الفيديو يمكن أن تساعد في الواقع في تعزيز الذكاء". "هذا يتفق مع العديد من الدراسات التجريبية للعب ألعاب الفيديو ."

في هذه الدراسة ، حلل كلينجبرج وزملاؤه بيانات أكثر من 9000 فتى وفتاة شاركوا في دراسة طويلة الأجل تمولها الولايات المتحدة حول نمو الدماغ وصحة الطفل، وفي سن 9 إلى 10 سنوات ، خضع الأطفال لمجموعة من الاختبارات النفسية لقياس قوة الدماغ العامة لديهم. كما سئلوا عن مقدار الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفزيون ومقاطع الفيديو ولعب ألعاب الفيديو والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

في المتوسط ​​، يقضي الأطفال 2.5 ساعة يوميًا في مشاهدة التلفزيون ، ونصف ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وساعة واحدة في لعب ألعاب الفيديو.

بعد ذلك بعامين ، كرر ما يزيد قليلاً عن 5000 من الأطفال الاختبارات النفسية ، ليروا كيف تغير ذكاءهم، أظهرت النتائج أن الأطفال الذين لعبوا أكثر من متوسط ​​ساعة من ألعاب الفيديو يوميًا حصلوا على درجات ذكاء أعلى من الأطفال الذين قضوا وقتًا أقل مع جهاز التحكم في الألعاب، وظلت هذه الزيادة كبيرة حتى بعد أن وضع الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى مثل الاختلافات في دخل الأسرة وتعليم الوالدين.