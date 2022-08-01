نجاح فريق من طلاب "هندسة طنطا " فى تطوير نظام فرعى للتحكم بالقمر الصناعي

نجح فريق من الطلاب بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة بجامعة طنطا فى تطوير نظام فرعي من أنظمة القمر الصناعي من خلال تطوير اللوحة الإلكترونية لوحدة التحكم في وضعيات واتزان القمر الصناعي، عقب اجتيازهم فترة التدريب الصيفي فى الوكالة بنجاح، وترشيحهم للانضمام إلي مشروع قمر تدريب الجامعات المصرية لانهاء مشروع تخرجهم.

وأوضح الدكتور أحمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة أن الفريق يضم الطلاب أحمد ايهاب وايمان البنا وابراهيم على وفريدة عكاشة وشريف العفيفى ومنة الديب ومحمد محمود ومصطفى الفلاج، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية التى تتبناها الكلية لتطبيق أنظمة تدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم وتطوير وتحسين إمكاناتهم خلال مراحل الدراسة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم العلمية والتدريبية وتأهليهم لسوق العمل محلياً وعالمياً.

أوضح الدكتور صلاح خميس المشرف على المشروع أن المشروع جرى تنفيذه بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية وهو عبارة عن تطوير لــــ "Hardware و Software " ، للتحكم فى وضعيات واتزان القمر الصناعي وقد نجح الطلاب فى إتمام المشروع كاملاً.

كما أكد الدكتور حسين سليم المشرف على المشروع أن الكلية قد قدمت الدعم الكامل للطلاب، ووفرت لهم كافة الامكانيات طوال فترة الدراسة، مشيراً إلى أهمية البرنامج التدريبي للطلاب لتفاعلهم بشكل مباشر مع تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

يذكر أن جامعة طنطا كانت قد وقعت برتوكول تعاون مع الوكالة المصرية للفضاء لتبادل الخبرات وإجراء البحوث العلمية المشتركة، وتكامل الجهود والتعاون العلمي واستغلال الامكانيات المادية لدي الطرفين من معامل بحثية وورش إنتاجية وكوادر موهلة، وتقديم الدعم لتطوير البنية التحتية فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء وتبادل الخبرات فى مجال التكنولوجيا المتطورة، علاوةً على تدريب وتأهيل طلاب كليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات بالمعامل التخصصية الموجودة بوكالة الفضاء المصرية، وكذلك إعداد البرامج العلمية والتدريس في الموضوعات الخاصة بتكنولوجيا وعلوم الفضاء والمشروعات البحثية والتطبيقية، إلى جانب تمويل وتنظيم وحضور المؤتمرات وورش العمل في الداخل والخارج والنشر العلمي وبراءات الاختراع بالتنسيق بين الطرفين.