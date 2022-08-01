موقع تايوانى: بيلوسى ستزور الجزيرة الخميس.. وبكين تحذر: جيشنا لن يقف مكبل اليد

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت وسائل إعلام تايوانية أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى ستزور الجزيرة الخميس المقبل، فى إطار جولتها الآسيوية التي بدأت اليوم الإثنين.

وبحسب ما ذكر موقع ست نيوز التايوانى، قال إن بيلوسى ستسافر إلى تايوان من مطار كلارك الدولى فى الفلبين الخميس القادم، وقال الموقع إن هناك شائعات بأن بيلوسى ستزور تايوان عبر الفلبية وستلتقى برئيسى تايوان تساى إينج وين فى العاصمة تايبيه.

يأتى هذا فى الوقت الذى حذرت فيه الصين مجددا من زيارة بيلوسى ووفد الكونجرس لتايوان، وقالت بكين إن جيشها لن يقف مكتوف الأيدى أبدا لو تمت هذه الزيارة.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية قد قال إنه سيكون تدخلا فى شئون الصين الداخلية لو زارت بيلوسى تايوان، وحذر من أن هذا سيؤدى إلى تطورات وتداعيات خطيرة للغاية.

وتابع قائلا : نود ان نخبر الولايات المتحدة مجددا أن الصين مستعدة، وأن جيش التحرير الشعبى الصين لن يقف أبدا مكتوف الأيدى، وان الصين ستتقو برد قوى وإجراءات مضادة قوية للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وكان مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسى بيلوسى قد أعلن أمس الأحد، عن زيارتها لأربعة دول أسيوية، دون ذكر لتايوان فى ظل تكهنات متزايدة عن احتمال زيارتها للجزيرة.

وفى بيان صحفى صادر عن مكتبها، قال إن رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى تقود وفدا من الكونجرس إلى منطقة المحيطين الهندى والهادئ تشمل زيارة سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان.

وقال البيان إن الزيارة ستشمل تلك الدول، لكنه لم يحدد ما إذا كانت بيلوسى، الذى تعد ثالث أهم مسئول فى الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبته، ربما تقوم بخطوات أخرى.

وقال البيان إن الجولة ستركز على الأمن المشترك والشراكة الاقتصادية والحكم الديمقراطيى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.