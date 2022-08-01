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معلومات الوزراء: مصر الثالثة عربيًّا في حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 2021

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:02 م
معلومات الوزراء: مصر الثالثة عربيًّا في حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 2021 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؛ حيث جاءت مصر في المرتبة الثالثة على المستوى العربي في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بنحو 5.4 مليارات دولار لتستحوذ بذلك على 16.4% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في المنطقة العربية خلال 2021
 
- وقد تم تنفيذ 58 مشروعًا أجنبيًّا في مصر خلال 2021 بواسطة 50 شركة أجنبية، وفرت 9 آلاف وظيفة جديدة، وجاءت مدينة القاهرة في المرتبة الخامسة من حيث أهم المدن المستقبلة للمشروعات بنحو 25 مشروعا، بينما احتلت مدينة القاهرة الجديدة المرتبة الأولى من حيث متوسط حجم التكلفة الاستثمارية لمشروع بنحو 506 ملايين دولار، على المستوى العربي جاءت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية كأهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي وفقًا لعدد المشروعات
 
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معلومات الوزراء

حجم الاستثمار الأجنبي المباشر

الاستثمار الأجنبى

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