اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مد تسجيل المحمول على بطاقات التموين لـ 30 أغسطس واستثناء أسر السجناء

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:00 ص
مد تسجيل المحمول على بطاقات التموين لـ 30 أغسطس واستثناء أسر السجناء بطاقة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل  وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا، وذلك بعد قرار الدكتور مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتي 30 من أغسطس المقبل.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.
 
كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

التموين

تسجيل رقم المحمول على البطاقات

خدمات بطاقات التموين

رقم المحمول على بطاقات التموين



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:53 ص

كل التفاصيل الخاصة بزيادة دعم الخبز لمواجهة زيادة الأسعار عالميًا.."فيديو"

السبت، 23 يوليه 2022 02:00 ص

قبل انتهاء موعد تسجيل رقم المحمول على "دعم مصر".. اعرف موقف الممتنعين عن تحديث البيانات.. و"التموين": 22 مليار جنيه زيادة فى دعم الخبز لمواجة ارتفاع الأسعار العالمية.. وتواصل إنتاج أكثر من 250 مليون رغيف يوميا

الجمعة، 22 يوليه 2022 07:00 ص

وزير التموين: 22 مليار جنيه إضافية لزيادة دعم الخبز هذا العام

الأحد، 26 يونيو 2022 11:45 ص

التموين: لم نشطب أحدا من دعم الخبز ولن نسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها.. فيديو

الإثنين، 30 مايو 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة