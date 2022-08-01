محافظ كفر الشيخ: توريد 309 آلاف و897 طنا و539 كيلوجرام قمح

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أن عمليات توريد القمح المحلى من خلال منفذين فقط بالمحافظة مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، مشيرًا إلى أنه يتابع عملية التوريد يوميًا، بالإضافة إلى ما يتم توريده خارج المحافظة لقطاعى جنوب وشمال القاهرة، وصوامع طنطا والاسكندرية، ومطاحن وسط وغرب الدلتا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم توريد 309 آلاف و897 طنا و539 كيلو جرام قمح، مؤكداً أن ما تم توريده لصوامع وشون المحافظة حتى اليوم بلغ 235 ألفا و455 طنا و935 كيلو، وتم توريد 41 ألفا و666 طنا و425 كيلو، لقطاع شمال القاهرة، وألف و36 طنا لصوامع جنوب القاهرة، و6 آلاف و703 أطنان و551 كيلو لمطاحن وسط وغرب الدلتا، وما تم توريده للشركة العامة للصوامع والتخزين "قطاع الإسكندرية" 5 آلاف و430 طنا و753 كيلو، وما تم توريده للشركة المصرية للصوامع والتخزين 5آلاف و412 طنا و772 كيلو.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن ما تم توريده للإكثار "تقاوي" 14 ألفا و194 طنا و43كيلو، ليكون إجمالى ما تم توريده من "أقمار" على مستوى المحافظة 309 ألفا و897 طنا، و539 مناشداً المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد.