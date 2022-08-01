محافظ دمياط تتابع الموقف الحالى بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف الحالى بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا والذى يتم تنفيذه بمعرفة جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، وذلك ضمن عدد من مشروعات التطوير التى تشهدها مدن رأس البروعزبة البرج و فارسكور.

حيث بحثت "المحافظ" محاور وخطوات تطوير الكورنيش لإنشاء سور موحد وممشى ومقاعد وبرجولات ورصف الطريق بالاسفلت وانارته ، وأيضاً تطوير حديقة الطفل والحديقة العامة بالكورنيش وذلك لرفع كفاءة المنطقة بما يحقق الاستغلال الامثل للرؤية المباشرة للنيل و إنشاء مكان مخصص لألعاب الأطفال ،كما تابعت آخر المستجدات بأعمال مد خطوط الغاز وذلك لرفع كفاءة الطريق الرئيسى المؤدى للكورنيش، ووجهت تعليماتها إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بإزالة المبانى ذات الخطورة الداهمة بالمنطقة الصادر قرارات إزالة بشأنهم وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين..

فيما وقد أكدت " محافظ دمياط " على تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية، مؤكدة أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروعات تطوير لكورنيش النيل بمدن المحافظة لخلق متنفس ومتنزه حضارى للمواطنين.