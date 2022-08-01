محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصى ويلتقى المواطنين لمتابعة مستوى الخدمات

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، مستشفى النصر التخصصي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك في إطار جولاته المستمرة على المنشٱت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والدكتور عمرو عادل مدير المستشفى

وأطلع محافظ بورسعيد على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، كما استمع لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدتها المستشفى مؤخرا، مشيدا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز، موضحا أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة والتي تقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى، وأصبحت تشهد معدلات كبيرة وغير مسبوقة من العمليات المتنوعة.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين خلال جولته بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والذين أكدوا على أن المستشفى توفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادو بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.

وأكد المحافظ، على أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا من خلال المستوى للخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين ، والتي أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي حقق منظومة متطورة من القطاع الصحي غير مسبوقة حققت معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين، لافتا إلى أن الجهات القائمة على تنفيذ التأمين الصحي الشامل تتابع بصفة مستمرة تقديم الخدمات للمواطنين وتعمل على تطوير ٱليات العمل باستمرار لتحقيق سبل الراحة للمواطن خلال تلقي الرعاية الصحية والطبية.