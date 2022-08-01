اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنتاج عسل النحل ومجمع التمور.. صور

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:55 م
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنتاج عسل النحل ومجمع التمور.. صور جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الاثنين، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة، مشروع منحل مقام على مساحة 6600 متر مربع بالمنطقة الصناعية بالخارجة.

وأشاد المحافظ بالمشروع الذى يضم 124 خلية نحل كمرحلة أولى من إجمالى 1000 خلية مستهدف إقامتها، موجهًا بالتوسع فى حجم الإنتاج وإضافة خلايا جديدة وخطوط إنتاج لتصنيع شمع العسل، وتدريب نحالين مؤهلين من الشباب على مراحل التربية والتصنيع المختلفة.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط مجمع التمور التابع للمحافظة للاطمئنان على جاهزيته لموسم حصاد التمور، موجهًا بسرعة البدء فى إنشاء 24 ثلاجة حفظ جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية من المحصول.

 

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

 

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

 

 

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

 

 

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة (4)

 

 

جولة المحافظ (1)
جولة المحافظ (1)

 

 

جولة المحافظ (2)
جولة المحافظ (2)

 

 

جولة المحافظ (3)
جولة المحافظ (3)

 

 

جولة المحافظ (4)
جولة المحافظ (4)

 


 


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