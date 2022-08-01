محافظ القليوبية يُقرر نزول الحد الأدنى لتنسيق قبول الثانوية العامة لـ215 درجة

القليوبية إبراهيم سالم

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 215 درجة بدلاً من 222 درجة، بالإضافة إلى الموافقة على فتح فصول خدمات للصف الاول الثانوي بمجموع 190 درجة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022 / 2023 تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على عدد 735 فصل دراسي بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وأضاف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التريبة والتعليم بالقليوبية، أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية من التنسيق علي موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 3/8/2022 إلي 20/8/2022 بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام.