محافظ الغربية: رصف وتطوير 528 شارعا خلال أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رصف شارعي نادي طنطا ونادي المعلمين، ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتطوير ورصف الشوارع بحي أول طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.



وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارع نادي المعلمين إلى جانب أعمال رش شارع نادي طنطا بطبقة MCO تمهيداً لرصفه اليوم، موجهاً رئيس حي أول طنطا بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن الرصف لتلافي الملاحظات بتلك الشوارع.



وأشار رحمي أن المحافظة مستمرة في رصف الشوارع بالمدن من خلال الخطة الاستثمارية، حيث أخذت المحافظة على عاتقها تطوير أي شارع يتم رصفه من خلال توحيد الأرصفة وإزالة أي تعديات على خط التنظيم، ودهان أعمدة الكهرباء ووضع بشكل متناسق يضمن إلى جانب مراعاة ميول الشوارع ووضع بالوعات لصرف مياه الأمطار.



يُذْكَرْ أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة من خلال رصف 363 شارعا وطريق بطول 303 كيلو متر، خلال العامين السابقين مع استمرار المحافظ في رصف وتطوير 165 شارعا وطريق بطول 123 كيلو متر.