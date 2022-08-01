محافظ البحيرة: تنفيذ 4325 مشروعا بتكلفة إجمالية 80.5 مليار جنيه

كتب محمد عبد العظيم

استعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تنفذ خلال المحافظة، موضحا أن هناك 6 مراكز بالمحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بإجمالي 42 وحدة محلية قروية تضم أكثر من 3 آلاف قرية وتابع وذلك بنسبة 50 % من المحافظة، وتغطي هذه المشروعات 50 % من تعداد مواطني المحافظة.

وأضاف خلال كلمته أمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الذي يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة: "بلغ عدد المشروعات 8868 مشروعا في 20 قطاع من القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى مشروعات قومية في الفترة من 2018 وحتى الآن، بلغ 4326 مشروعا وذلك بتكلفة إجمالية 80.5 مليار جنيه، لافتا إلى انه تم الانتهاء من أكثر من 3 ألاف مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 49 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 60 % وجار العمل بأكثر من 600 مشروع بنسبة 40 % في القطاعات المختلفة"

وتابع محافظ البحيرة: مشروعات حياة كريمة تكلفت 44 مليار جنيه مستعرضا أهم المشروعات القومية ومشروعات "حياة كريمة" داخل المحافظة، حيث أن المشروعات القومية داخل المحافظة 4325 مشروع بتكلفة إجمالية 80.5 مليار جنيه تم الانتهاء من 3634 مشروع بتكلفة إجمالية 49.5 مليار جنيه بنسبة مئوية 61 %، ويوجد 691 مشروع جار العمل بها بتكلفة 31 مليار جنيه بنسبة 39 %.