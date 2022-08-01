محافظة الجيزة تضبط 700 طن سلع تموينية ومواد غذائية بمنشآت مخالفة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي أهمية الدور الرقابي الذي تؤديه الأحهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية ومباحث التموين من تمشيط للأسواق والمحال العامة والمخازن، وضبط المنشآت المخالفة والمتلاعبين بالسلع التموينية وكافة أشكال الغش والاحتكار، لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى .

وأوضح محافظ الجيزة، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع مديرية التموين ومباحث التموين وإدارات الصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أنه لن يسمح بالتلاعب بأقوات المواطنين أو الفساد وتحقيق الدور الرقابى بمنتهى الحزم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات التي تم شنها خلال أسبوعين أسفرت عن ضبط حوالي 700 طن سلع ومواد غذائية وتموينية متنوعة الضبطيات ما بين دقيق بلدي مدعم وسكر وأرز تمويني وأسمدة زراعية واحتكار السلع من قبل مخالفين أو منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي بعد فحصها من قبل المختصين .

وأوضح راشد، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 65 طن دقيق بلدى مدعم حيث تم ضبط منخل دقيق بقرية غمازة وبحوزته 19 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وإعادة الكمية المضبوطة لمطحن الصف لتوزيعها على المخابز وفقا للحصص المقررة فى ذلك الشأن لإنتاج العيش البلدى المدعم للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط 19 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بأحد المخازن بالشوبك الشرقي الى جانب ضبط 27 طنا و500 كجم دقيق بلدى مدعم خلال حملات على المخازن والمناخل بالحوامدية وأبوالنمرس حيث تم ردها لمطاحن المدن لإعادة توزيعها.

وأطلع المحافظ على جهود حملات مديرية ومباحث التموين حيث أسفرت عن ضبط مخزن أسمدة زراعية بدون ترخيص بغمازة الكبرى ومصادرة 50 طن أسمدة مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين .

وفى مجال مواجهة الاحتكار تم ضبط 279,5 طن سكر و18 طن ملح بدون فواتير تفيد معاملات الشراء بقصد احتكارها والتلاعب بأسعارها وطرحها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 13,5 ألف لتر من زيوت الطعام معبأة ناقصة الوزن وبدون فواتير أو علامة تجارية و 8 ألآف لتر زيت طعام غير معبأ و160 جوال أرز بدون تواريخ أو علامات تجارية و ضبط 4 تانكات زيوت و5 آلاف زجاجة زيت معبأة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والمصدر .

كما تم ضبط وغلق وتشميع مؤسسة لبيع وتعبئة المواد الغذائية تقوم بالتلاعب فى الاوزان وبحوزتها 5340 جوال سكر بإجمال 267 طنا و300 شيكارة ملح و300 كرتونة معبأة بسعة 20 كيس و500 لفة بسعة 20 كيسا.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال حملات مديرية ومباحث التموين من ضبط 20 طن هياكل وفراخ وأحشاء ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد الثلاجات بمنطقة المنصورية.

ومن جانبه، أشار طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، إلى أنه تم ضبط مخبز سياحى ومحال سوبر ماركت وبيع مستلزمات السيارات للعمل بدون ترخيص وتحرير محاضر عدم وجود شهادة صحية لعدد 5 مطاعم بمدينة 6 أكتوبر بالإضافة إلى رصد محل لبيع الخمور والسلع بدون تراخيص، حيث تم التحفظ على عدد 2400 زجاجة خمور و 200 عبوة أصناف مختلفة من السلع وضبط 40 جوال دقيق بلدى مدعم بالمنيرة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافه تلك المخالفات وعرضها على الجهات المختصة .

وتثمن محافظة الجيزة الدور الهام للجهات الأمنية ومديرية التموين ومباحث التموين وأجهزة محافظة الجيزة فى مكافحة كافة أوجه الاستغلال أو التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية التى تمس حياة المواطنين.