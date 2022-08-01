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مبعوث الصين فى الأمم المتحدة: زيارة بيلوسى إلى تايوان ستقوض العلاقات مع أمريكا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:19 م
مبعوث الصين فى الأمم المتحدة: زيارة بيلوسى إلى تايوان ستقوض العلاقات مع أمريكا بيلوسى
كتب أحمد عرفة

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قال مبعوث الصين في الأمم المتحدة، إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي إلى تايوان ستقوض العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن على الصين تجنب أي تصعيد في حال قررت رئيسة النواب الأمريكي نانسى بيلوسي زيارة تايوان، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل من أجل تعزيز معاهدة الحد من الأسلحة النووية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدرس إمكانية استخدام السلاح النووي في حالة استثنائية فقط، موضحا أنه طالما كانت الأسلحة النووية موجودة سيكون الدور الأساسي للسلاح النووي الأمريكي ردع الهجمات النووية على الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية جديدة، متابعا: بينما نلتقي بكم هنا، تستعد بيونغ يانغ لإجراء تجربتها النووية السابعة.

 

 

 


تايوان

الصين

أمريكا

بيلوسى

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