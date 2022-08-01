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فريق التدخل السريع بأسوان يوفر الرعاية الاجتماعية لسيدة بلا مأوى مريضة نفسياً

الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:43 م
فريق التدخل السريع بأسوان يوفر الرعاية الاجتماعية لسيدة بلا مأوى مريضة نفسياً سيدة بلا مأوى
أسوان - عبد الله صلاح

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صرح محمد يوسف مدير عام التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان، بأن فريق التدخل السريع بالمديرية بقيادة أمانى فاضل بالتوجه لإحدى الحالات الإنسانية وهى سيدة مجهولة الهوية بلا مأوى، كانت تفترش رصيف السور المواجه لحديقة ميدان المحطة.

وأضاف مدير عام التضامن الاجتماعى، فى بيان صحفى، أن الحالة تسببت فى الفزع والقلق للمواطنين والأطفال والمارة نظراً لأنها مريضة نفسياً ، وبعد قيام المبادرة بإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بعرض مشكلتها على المحافظ، كلف على الفور بحمايتها وتقديم أوجه المساعدة المختلفة لها.
 
وأوضح محمد يوسف، أنه تم نقلها بالتنسيق مع فريق طب المجتمع للصحة النفسية إلى مستشفى أسوان الجامعى ، وتم إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لها ، وعقب ذلك تم إيداعها بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعد إجراء الكشف النفسى وثبوت حالاتها المرضية.
 

 


فريق التدخل السريع

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