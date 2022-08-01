غرامة 37 مليون دولار على بنك أمريكي فتح حسابات لعملائه دون إذنهم

كتبت: نهال أبو السعود

تم تغريم خامس أكبر بنك تجاري في الولايات المتحدة من قبل مكتب حماية المستهلك المالي لدخوله ‏بشكل غير قانوني على تقارير حسابات الائتمان الخاصة بعملائه وفتح حسابات دون إذن منهم.‏

قالت الهيئة التنظيمية إن بنك يو إس ، الذي يقع مقره في مينيابوليس ولديه أصول تزيد عن 559 مليار ‏دولار ، ضغط على موظفيه لتحقيق أهداف المبيعات كجزء من متطلبات وظائفهم ، وقدم لهم حوافز ‏لبيع المنتجات المصرفية. ‏

وفقا لشبكة سي ان ان، وجد التحقيق أنه من أجل الوصول لتلك الأهداف ، قام موظفو البنك بالوصول ‏بشكل غير قانوني إلى تقارير ائتمان العملاء والبيانات الشخصية لفتح حسابات دون إذن.‏

وأعلنت مكتب الحماية المالية للمستهلك ‏CFPB‏ يوم الخميس الماضي تغريم البنك الأمريكي 37.5 ‏مليون دولار ، بعد تحقيق استمر خمس سنوات.‏

على الجانب الآخر، قال بنك الولايات المتحدة إنه "أجرى تحسينات على العمليات والإشراف" منذ عام ‏‏2016 فيما يتعلق بمخاوف ممارسة المبيعات ويتلقى الموظفون الآن حوافز فقط للحسابات التي ‏يستخدم فيها العميل الخدمة.‏

وأضاف في بيان إن التسوية تتعلق بممارسات البيع القديمة التي تنطوي على نسبة صغيرة من الحسابات ‏التي يعود تاريخها إلى عام 2010.‏

وقالت هيئة مراقبة الأصول المالية ، إن تحقيقها وجد أدلة على أن البنك كان على علم بأن موظفيه كانوا ‏يفتحون حسابات دون إذن العملاء ، ولم يكن لديه تدابير لمنعها واكتشافها ‏

قالت ‏CFBP‏ في بيانها: "أضر سلوك بنك الولايات المتحدة بعملائه في شكل حسابات غير مرغوب فيها ، ‏وتأثيرات سلبية على ملفاتهم الائتمانية ، وفقدان السيطرة على معلومات التعريف الشخصية".‏