غرامة 37 مليون دولار على بنك أمريكي فتح حسابات لعملائه دون إذنهم

تم تغريم خامس أكبر بنك تجاري في الولايات المتحدة من قبل مكتب حماية المستهلك المالي لدخوله بشكل غير قانوني على تقارير حسابات الائتمان الخاصة بعملائه وفتح حسابات دون إذن منهم.
قالت الهيئة التنظيمية إن بنك يو إس ، الذي يقع مقره في مينيابوليس ولديه أصول تزيد عن 559 مليار دولار ، ضغط على موظفيه لتحقيق أهداف المبيعات كجزء من متطلبات وظائفهم ، وقدم لهم حوافز لبيع المنتجات المصرفية.
وفقا لشبكة سي ان ان، وجد التحقيق أنه من أجل الوصول لتلك الأهداف ، قام موظفو البنك بالوصول بشكل غير قانوني إلى تقارير ائتمان العملاء والبيانات الشخصية لفتح حسابات دون إذن.
وأعلنت مكتب الحماية المالية للمستهلك CFPB يوم الخميس الماضي تغريم البنك الأمريكي 37.5 مليون دولار ، بعد تحقيق استمر خمس سنوات.
على الجانب الآخر، قال بنك الولايات المتحدة إنه "أجرى تحسينات على العمليات والإشراف" منذ عام 2016 فيما يتعلق بمخاوف ممارسة المبيعات ويتلقى الموظفون الآن حوافز فقط للحسابات التي يستخدم فيها العميل الخدمة.
وأضاف في بيان إن التسوية تتعلق بممارسات البيع القديمة التي تنطوي على نسبة صغيرة من الحسابات التي يعود تاريخها إلى عام 2010.
وقالت هيئة مراقبة الأصول المالية ، إن تحقيقها وجد أدلة على أن البنك كان على علم بأن موظفيه كانوا يفتحون حسابات دون إذن العملاء ، ولم يكن لديه تدابير لمنعها واكتشافها
قالت CFBP في بيانها: "أضر سلوك بنك الولايات المتحدة بعملائه في شكل حسابات غير مرغوب فيها ، وتأثيرات سلبية على ملفاتهم الائتمانية ، وفقدان السيطرة على معلومات التعريف الشخصية".
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