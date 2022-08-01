عمرو محمود ياسين: بورسعيد هي قصة الحب الأولى في حياة والدي.. صور

بورسعيد - محمد عزام

قال الفنان عمرو محمود ياسين، إنه حضر اليوم إلى محافظة بورسعيد لحضور تكريم اسم الراحل الفنان القدير محمود ياسين على هامش إقامة معرض الكتاب في دورته الخامسة بنطاق حي الشرق أمام المركز الثقافي الترفيهي ببورسعيد.

وأكد الفنان عمرو محمود ياسين في تصريح خاص ل"اليوم السابع" ، أن والده كان يعشق بورسعيد ويعتبرها هي قصة الحب الأولى في حياته، ودائما ما كان يحدثهم عن هذه المدينة ووطنية أهلها حتى أنه كان يقول عندنا ابحث عن أي شيئ لابد أن أجده في بورسعيد.

وأوضح، أن بورسعيد بلد جميلة وكان يربط والده بها وبأهلها ارتباطاَ وثيقاً، وكان يحفظها شارع شارع، حتى أنه كان دائم الحكايات عنها وعن أهلها البواسل ومواقفه البطولية أيام العدوان الثلاثي .

يذكر أنه قد انطلق معرض الكتاب في دورته الخامسة بمحافظة بورسعيد، والذي يستمر على مدار 10 أيام بتقديم أكثر من 60 عارضا، هذا بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والفنية التي تأتي على هامش المعرض، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ويشهد المعرض توافد كبير من الأهالي والزوار بمحافظة بورسعيد، حيث تم تخفيض أسعار الكتب وصل إلى 30%، بجانب حضور الندوات الأدبية والشعرية بكافة الأنواع لشعراء وأدباء من كافة محافظات الجمهورية.

كما تتناول الفقرات الفنية تكريم أحد الشخصيات البورسعيدية البارزة والذي كان له دور بارز في السينما المصرية أنه الفنان القدير الراحل محمود ياسين، وكذلك يوم خاص لأحد شعراء العامية الشاعر البورسعيدي القدير محمد عبدالقادر.

يذكر أن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض بورسعيد للكتاب الفنية والثقافية تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي باقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة بورسعيد تحت ادارة الدكتورة جيهان الملكى.



الفنان-عمرو-محمود-ياسين



عمرو-محمود-ياسين



عمرو-محمود-ياسين