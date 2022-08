عدد نشرة "جسور" الإفتائية الجديد يتناول تعريف حكم التهنئة بالعام الهجرى الجديد

كتب ـ لؤى على

أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عددًا جديدًا من نشرة "جسور" الشهرية بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 هجريًّا، حيث يضم العدد مجموعة من الموضوعات الإفتائية المهمة حول الهجرة النبوية المشرفة وما يتعلق بها من قضايا.

يكتب افتتاحية العدد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بمقال تحت عنوان: "الهجرة النبوية وصناعة الحضارة"، يتناول فيه كيف تعدُّ الهجرة النبويَّة من أعظم أحداث الإسلام وأجلِّها أهمية ومكانة في قلوب المسلمين، وكيف أصبحت على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدايةً للتقويم الإسلامي، فضلًا عن أهميتها البالغة والمحورية في حياة الأمة الإسلامية على مستوى الفرد أو على مستوى العقل الجمعي.

وفي باب المؤشر العالمي للفتوى، يتناول فريق التحرير رصدًا لأبرز القضايا الإفتائية التي أثارت الزخم عالميًّا خلال يونيو 2022م، وفي مقدمتها القضايا العابرة للحدود التي تُعيد التعاون الدولي الإفتائي وتوحِّد مرجعيات الفتوى.

كذلك يستعرض فريق التحرير في باب رؤى إفتائية، رؤية جديدة بعنوان "الهجرة وترسيخ قيم التسامح"، وكيف مهَّدت لتكوين المجتمع الإسلامي في المدينة، وانطلقت منها الدعوة الإسلامية للعالم أجمع.

أما في باب فتوى أسهمت في حل مشكلة، فيتناول العدد "حكم التهنئة بالعام الهجري"، حيث يجيب الباب عن السؤال الذي يتردد كل عام من البعض عن حكم الاحتفال بهذه المناسبة الجليلة، ويثيرون بعض الشبهات حول توقيت هذه المناسبة والاحتفال بها... وغير ذلك.

بينما في باب مراجع إفتائية، تعرض "جسور" كتابًا جديدًا للعلَّامة ابن حجر الهيتمي هو الفتاوى الفقهية الكبرى.

وفي باب "منبر المفتين" يطالعنا الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العالم للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بمقال جديد بعنوان: "الهجرة منهج إصلاح وبناء وتربية"، يتناول فيه حدث البعثة النبوية والمعاني الجليلة التي حفَّتها وما اشتملت عليه من دروس عظيمة كالصبر والانصياع الكامل لأمر الله تعالى، وحسن التدبير والتخطيط وأداء الأمانات والثقة بوعد الله عزَّ وجلَّ.

فيما يكتب هاني ضوة نائب المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية مقالًا بعنوان: "الهجرة النبوية وميلاد دولة التعددية والمواطنة"، يبين فيه كيف أصبحت الهجرة النبوية المشرفة بمثابة ميلاد لدولة المواطنة والتعددية، فتأسست دولة الإسلام في المدينة منذ نشأتها على العدل والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد، رغم اختلاف أعراقهم وعقائدهم وثقافاتهم.

وفي القسم الإنجليزي من نشرة "جسور" تطالعون جولة في أهم أخبار العالم الإسلامي باللغة الإنجليزية، كما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مقالًا بعنوان Revisiting the Spiritual Meanings of Hijrah، كذلك تكتب الباحثة بدار الإفتاء هبة صلاح مقالًا بعنوان: The Islamic Calendar: A Festive Tree Bearing Fruits of Mercy.