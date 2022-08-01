اليوم السابع
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ضبط 715 مخالفة في المخابز بحملات رقابية خلال 24 ساعة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:47 ص
ضبط 715 مخالفة في المخابز بحملات رقابية خلال 24 ساعة سلع تموينة.. أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (463) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  قرابة  (430) طن مواد غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (404) طن، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط (26) طن.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (715) قضية من بينها (158) قضية "خبز ناقص الوزن" و (128)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قرابة (22) طن أقماح محلية.
 
 

مباحث التموين

سلع تموينة

وزارة الداخلية

السلع المدعمة



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