ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، مشددا على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة على الاسواق، وأسفرت الحملات عن ضبط 400 شيكارة من المخصبات الزراعية بإجمالي 10 طن مجهول المصدر وتم مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة بمديرية التموين بالبحيرة.