زى النهارده.. الجنايات تفض أحرازا تتضمن أسلحة نارية بقضية اغتيال النائب العام

إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات، فضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في طره، برئاسة المستشار حسن فريد، الأحراز فى محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وخلال تلك الجلسة، فضت المحكمة أحراز المتهمين بالقضية، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن جهاز "لاب توب" مضبوط بحوزة المتهم أبو القاسم على يوسف، وحرز ثانى عبارة عن مظروف بيج اللون كبير الحجم وبداخله شنطة سوداء اللون تخص نفس المتهم.

وتبين أن الحرز السابع عبارة عن بندقية آلية وخزينتين، تم ضبطهم بحوزة المتهم محمود كامل، ومظروف أبيض بداخله 14 طلقة آلية وخزنة تخص نفس المتهم، وحرز ثامن عبارة عن مظروف أبيض صغير الحجم يخص المتهمة بسمة رفعت، وحرز عاشر عبارة عن مظروف بيج اللون بداخله رقم الحساب الخاص لذات المتهمة على موقع التواصل الاجتماعى.

كما تبين أن الحرز رقم 11 خاص بالمتهمة "بسمة" عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بداخلها جهاز كمبيوتر، وعلامة رابعة، وجراب طبنجة، وحرز يحمل رقم 12 عبارة عن طبنجة وبداخلها 5 طلقات يخص المتهم ياسر إبراهيم، وحرز يحمل الرقم 13 عبارة عن حقيبة سوداء اللون بداخلها خنجر يخص نفس المتهم، وحرز رقم 14 عبارة عن مظروف بيج اللون بداخله هاتفين محمول.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.