رغم احتجاجات اليهود.. بيع ساعة هتلر فى مزاد بـ 1.1 مليون دولار بأمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

باعت دار مزادات فى ولاية ماريلاند الأمريكية، ساعة يد كانت تخص الزعيم النازى أدولف هتلر، مقابل 1.1 مليون دولار، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وقدرت دار مزادات الكسندر التاريخية فى مدينة تشيسابيك، قيمة الساعة ما بين مليوني وأربعة ملايين دولار، ووصفتها بأنها من بقايا الحرب العالمية الثانية ذات أبعاد تاريخية.

وذكرت الوكالة نقلا عن صحف أن قادة اليهود وآخرين عارضوا هذا البيع، وقالوا إنها ليس لها قيمة تاريخية تذكر. ووصفت رسالة مفتوحة موقعة من قبل 34 زعيما يهوديا عملية البيع بأنها مقيتة، ودعوا إلى سحب القطع النازية من المزاد.

لكن رئيس دار المزادات، بيل بانجوبولس، دافع عن المزاد، وقال إن مشترى الساعة يهودى أوروبى. وقالت دار المزادات إن الجندي الفرنسى كان فى الوحدة الأولى التي اقتربت من هتلر فى مايو 1945 فى منتجعه ببيرتشاتسجادن، هو الذى استولى على الساعة كغنيمة من غنائم الحرب. وتحمل ساعة "هوبر"، التي يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، نقش الصليب المعقوف، وهو رمز النازية، والأحرف الأولى من اسم أدولف هتلر (AH).