رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارا بتعيين ندية القاضى قائما بعمل عميد "إعلام"

المنوفية - محمد فتحى

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قرارا بتكليف الدكتورة ندية القاضى وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب للقيام بعمل عميد كلية الإعلام.



واعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى كلية الصيدلة للعام الجامعى 2022/2021



وأعلنت الدكتور داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الذين حصلوا على تقدير امتياز بلغ 95 وحصل 262 على جيد جدا.



كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى للعام الجامعى 2022/2021



وأعلنت الدكتور هيام عياد عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة المختبرات بلغت 100%، وبشعبة الأجهزة 100%، بينما بلغت 67% بشعبة الأشعة.